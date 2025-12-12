Mondu sichert sich Fremdfinanzierung in Höhe von 100 Mio. Euro von J.P. Morgan Payments

Strategische Zusammenarbeit bei B2B-Zahlungslösungen in ganz Europa

Mondu, das schnell wachsende B2B-Zahlungsunternehmen, sichert sich eine Kreditfazilität über 100 Mio. € von J.P. Morgan Payments.

Als Mitglied des Payments Partner Network kann Mondu seine Buy Now Pay Later Lösungen dem europäischen Kundenstamm von J.P. Morgan Payments anbieten.

Die Zusammenarbeit ermöglicht Mondu, seine Aktivitäten weiter zu skalieren und die steigende Nachfrage nach flexiblen B2B-Zahlungsmethoden in Europa zu bedienen.

Fremdfinanzierung stärkt Expansion in Europa

BERLIN, 10. Dezember 2025 – Mondu, der schnell wachsende Anbieter für B2B-Zahlungen aus Berlin, gibt heute bekannt, sich eine Fremdfinanzierung über 100 Mio. € von J.P. Morgan Payments gesichert zu haben. Die Finanzierung wird dazu beitragen, Mondus B2B-Zahlungslösungen weiter auszubauen und die Expansion des Unternehmens in Europa voranzutreiben.

Beitritt zum J.P. Morgan Payments Partner Network

Darüber hinaus ist Mondu dem J.P. Morgan Payments Partner Network beigetreten. Als Mitglied des Netzwerks betreibt Mondu ein Empfehlungsprogramm, über das innovative Zahlungslösungen dem umfangreichen Firmenkundennetzwerk von J.P. Morgan Payments in Europa vorgestellt werden. Die Zusammenarbeit bietet diesen Unternehmen nahtlosen Zugang zu Mondus flexiblen Zahlungsmöglichkeiten und unterstützt sie dabei, ihren Cashflow zu verbessern, den Umsatz zu steigern und ihre Zahlungsprozesse zu optimieren.

Starkes Marktwachstum im B2B E Commerce und BNPL Segment

Der B2B-E-Commerce-Markt wächst rasant – allein in Europa wird ein Marktvolumen von 1,8 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 erwartet. Mit diesem Wachstum steigt auch die Nachfrage nach modernen und flexiblen Zahlungsmethoden. Der europäische BNPL-Markt verzeichnet weiterhin starkes Wachstum. Er soll laut Prognosen von 191,3 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 auf rund 293,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2030 steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,0 Prozent entspricht. Die Zusammenarbeit zwischen Mondu und J.P. Morgan Payments ist strategisch darauf ausgerichtet, dieses Marktpotenzial zu erschließen und Unternehmen die finanzielle Flexibilität zu bieten, die sie in einer digital geprägten Wirtschaft benötigen.

Stimmen zur strategischen Partnerschaft

Philipp Povel, Co CEO von Mondu, sagt:

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einer weltweit führenden Institution wie J.P. Morgan Payments. Die Finanzierung und die strategische Partnerschaft sind ein klarer Beleg für die Tragfähigkeit unseres Geschäftsmodells und für unsere Vision, das finanzielle Leben von Unternehmen zu vereinfachen. Das Kapital ermöglicht es uns, unser Wachstum zu beschleunigen und noch mehr Unternehmen in Europa mit unseren innovativen B2B-Zahlungslösungen zu unterstützen. Der Beitritt zum J.P. Morgan Payments Partner Network wird ein zentraler Treiber unserer Expansion in Europa sein.“

Heather Crowley, Global Head of Trade & Working Capital Product, erklärt:

„Wir freuen uns, Mondus Wachstum zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen ihre innovativen B2B-Zahlungslösungen unseren Kunden zugänglich zu machen. Der B2B-Zahlungsmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel und Mondu zählt zu den zentralen Innovationstreibern in Europa. Mit ihrem einzigartigen Portfolio an Zahlungslösungen und ihrer paneuropäischen Präsenz können sie unsere Kunden optimal dabei unterstützen, ihr Working Capital zu stärken und ihr Geschäft weiter auszubauen.“

Das J.P. Morgan Payments Partner Network

Das J.P. Morgan Payments Partner Network, dem mehr als 80 Unternehmen angehören, vereint das umfangreiche Portfolio an Zahlungslösungen von J.P. Morgan Payments mit einem starken Netzwerk externer Partner. Ziel ist es, Kunden dabei zu unterstützen, ihre Zahlungsstrategien bedarfsgerecht aufzubauen, umzusetzen, zu erweitern und kontinuierlich zu optimieren.

