HOLZKERN launcht erste „Assembled in Austria“  Schmuckkollektion

Mit großer Freude gibt HOLZKERN bekannt, dass noch im Dezember am 11.12. die erste Schmuckkollektion Suncatcher mit zwei neuen Halsketten erscheint, die in Österreich in Handarbeit vollendet werden. Da bereits im März 2025 eine erste Uhr Made in Switzerland gelauncht wurde, verdeutlicht dieser Schritt, dass sich das Scale Up weiterhin auf sein Markenversprechen fokussiert und zwar auf natürliche Materialien, hohe Qualität und außergewöhnliche Designs.

Assembled in Austria Neuland und Meilenstein für HOLZKERNs Produktentwicklung

Georg Holzer, CEO von HOLZKERN führt an:

Unsere gesamte Produktentwicklung von der ersten Idee im Designprozess bis hin zur Qualitätskontrolle und Reparatur findet in Wien statt. Indem wir unsere bestehende Suncatcher Kollektion um zwei neue Varianten erweitern, die im Headquarter von Hand perfektioniert werden, betreten wir bewusst Neuland. Die hölzerne Perle, die zuvor mit einer speziellen Harzbeschichtung überzogen wurde, wird per Hand in den Anhänger eingesetzt. Anschließend erfolgt die Qualitätskontrolle und dann natürlich die Verpackung und der Versand.

Um seinen hohen Qualitäts und Designansprüchen gerecht zu werden, verfügt HOLZKERN weitestgehend über eine internationale Lieferkette, die sich aus verschiedensten spezialisierten Partnern und Herstellern zusammensetzt. Das Selbstverständnis der Marke wird durch natürliche Materialien, Qualität und Designs definiert. Die Produktentwicklung geht dabei immer neue Wege und testet laufend innovative Materialien.

Der Gewinn des NY Product Design Award ist eine internationale Anerkennung

Mit der internationalen Auszeichnung durch den Gewinn des NY Product Design Award in Gold wird außerdem die besondere Kreativität und die erstklassigen Designs von HOLZKERN gewürdigt. Die prämierte Solaruhr Lauri besticht insbesondere durch die Materialität des Zifferblattes, das mit einem echten Blatt der Pappel Feige veredelt ist.

Annabel Lutz, Head of Product von HOLZKERN:

Wir sind sehr stolz, diesen Preis als Anerkennung für die herausragende Teamleistung und die kreative Umsetzung des Designs durch die Verarbeitung eines echten Pappel Feigen Blattes zu erhalten. Es ist eine Bestätigung und eine zusätzliche Motivation für das gesamte Unternehmen. Mit unserer ersten Made in Switzerland Uhr sowie den beiden neuen Assembled in Austria Varianten der Suncatcher Halsketten haben wir unser Produktportfolio noch spannender und facettenreicher gestaltet.

Georg Holzer @ Holzkern

Quelle Time for Nature GmbH/ Holzkern